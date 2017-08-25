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В Анапе во время шторма утонули женщина с 14-летней дочерью

Пятница, 25 августа 2017 10:17
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По предварительным данным, супруги вместе с несовершеннолетней дочерью находились на пляже, в это время на море бушевал шторм. 41-летняя женщина и девочка в какой-то момент решили искупаться. Туристки вскоре начали тонуть, отец семейства поспешил им на помощь. Однако мужчине удалось вытащить на берег лишь жену, тело дочери нашли на следующий день спасатели.

Как прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту ведомство проводит доследственную проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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