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Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человек

Пятница, 25 августа 2017 22:55
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Жертвами ДТП с автобусом, который упал в море в Краснодарском крае, стали 18 человек, 23 человека остаются в больницах, один считается пропавшим без вести. В субботу в регионе объявлен траур по погибшим.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, водолазы провели более 60 погружений. На месте развернут оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи. Следственный комитет возбудил по факту ДТП два уголовных дела.

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