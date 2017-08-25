Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человек

Жертвами ДТП с автобусом, который упал в море в Краснодарском крае, стали 18 человек, 23 человека остаются в больницах, один считается пропавшим без вести. В субботу в регионе объявлен траур по погибшим.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются, водолазы провели более 60 погружений. На месте развернут оперативный штаб, с родственниками погибших работают психологи. Следственный комитет возбудил по факту ДТП два уголовных дела.
Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человекПятница, 25 августа 2017 22:55
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Жертвами ДТП с автобусом, который упал в море в Краснодарском крае, стали 18 человек, 23 человека остаются в больницах, один считается пропавшим без вести. В субботу в регионе объявлен траур по погибшим.
Ключевые слова