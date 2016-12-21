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В Новопокровском районе директор муниципального учреждения подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге

Среда, 21 декабря 2016 14:21
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Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры и МВД, возбуждено уголовное дело в отношении директора МУ «Перспектива».

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в апреле 2016 года директор муниципального учреждения приобрел у главы крестьянско-фермерского хозяйства трактор МТЗ-80 1983 года выпуска за 400 тысяч рублей, что почти в два раза превышало его рыночную стоимость. При этом согласно контракту транспортное средство являлось новым. В результате бюджету Новопокровского сельского поселения был причинен ущерб в сумме 189 тысяч рублей. Кроме того, мужчина подписал документ (техническое задание на поставку трактора), в который были внесены заведомо ложные сведения о состоянии товара.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

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