В Армавире в связи со смертью мужчины в больнице возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю в связи со смертью мужчины в МБУЗ «Городская многопрофильная больница» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 23 ноября 2016 года из исправительной колонии №4 в больницу был доставлен мужчина, которому поставлен диагноз «инсульт в правой гемисфере головного мозга» и оказывалась помощь. 25 ноября в связи с тяжелым состоянием пациент был транспортирован в краевую клиническую больницу, где был прооперирован и после оказания помощи с поставкой диагноза «внутримозговое кровоизлияние» 29 ноября направлен для дальнейшего лечения в городскую больницу Армавира, в которой находился в неврологическом отделении. Между тем 8 декабря 2016 года мужчина скончался. Его смерть наступила в результате внутримозгового кровоизлияния.

В настоящее время назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям медицинских работников, оказывавших пациенту помощь. Расследование уголовного дела продолжается.