В Приморско-Ахтарском районе внедорожник провалился под лед

Поздним вечером 21 декабря в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края неподалеку от хутора Садки под лед провалился внедорожник. Происшествие случилось примерно в 23:30, на место сразу выехал местный отряд спасателей «Кубань-СПАС». Оказавшись у водоема, специалисты прикрепили к машине крюк и с помощью лебедки вытащили ее на берег. Водителю и пассажиру медицинская помощь не понадобилась, сообщила пресс-служба «Кубань-СПАС».

Напомним, что в том же районе 18 декабря спасателям пришлось вылавливать пожилого рыбака, который оказался на отколовшей льдине неподалеку от хутора Свободный. Из-за ночной темноты и заросшего камышом берега операция проходила два часа. Тем не менее, с помощью страховочных веревок мужчину все же удалось эвакуировать.