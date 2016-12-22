СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

В Краснодаре во дворе многоэтажки нашли тело мужчины

Четверг, 22 декабря 2016 12:18
Оцените материал
(0 голосов)

В Краснодаре 21 декабря в около одного из домов по улице 40 лет Победы местные жители обнаружили тело мужчины. Они вызвали медиков и правоохранителей.

По предварительным данным, 44-летний мужчина один жил в квартире, которая находится на 11 этаже. На его теле обнаружены резаные раны рук и шеи, а также признаки травм, характерных для падения с высоты. Его жилище оказалось запертым изнутри, внутри никого не оказалось.

- По данному факту назначена доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают родственников и соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Прочитано 74 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.