Жительницу Сочи посадили на 1,5 года за убийство младенца‍

В Сочи женщину осудили за убийство младенца. Об этом сообщили в прокуратуре.
Согласно предоставленным данным, происшествие случилось в августе этого года. Тогда двадцатитрехлетняя жительница Сочи родила ребенка у себя дома. Через несколько часов женщина убила младенца, а тело спрятала.
О происходящем узнали совершенно случайно.
Известно, что женщина не стояла на учете в больнице и не рассказывала о своем положении близким.
На суде подозреваемую признали виновной. Ее приговорили к полутора годам колонии.
Более детальная информация пока что не сообщается.