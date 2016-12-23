Жительницу Сочи посадили на 1,5 года за убийство младенца‍

В Сочи женщину осудили за убийство младенца. Об этом сообщили в прокуратуре.

Согласно предоставленным данным, происшествие случилось в августе этого года. Тогда двадцатитрехлетняя жительница Сочи родила ребенка у себя дома. Через несколько часов женщина убила младенца, а тело спрятала.

О происходящем узнали совершенно случайно.

Известно, что женщина не стояла на учете в больнице и не рассказывала о своем положении близким.

На суде подозреваемую признали виновной. Ее приговорили к полутора годам колонии.

Более детальная информация пока что не сообщается.