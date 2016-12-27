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В Краснодаре генеральный директор предприятия подозревается в невыплате заработной платы подчиненным работникам

Вторник, 27 декабря 2016 12:46
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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Второе Краснодарское монтажное управление специализированного теплоэнергетического оборудования», который подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина является генеральным директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере монтажа инженерного оборудования. По версии следствия, в период с мая по октябрь 2016 года он не выплачивал в полном объеме заработную плату 89 работникам указанного предприятия. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 2,1 миллиона рублей. При этом у мужчины имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия.

В настоящее время допрашиваются потерпевшие, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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