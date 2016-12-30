В аэропорту Краснодара пограничники задержали гражданина Армении с недействительным документом на право пересечения государственной границы Российской Федерации. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что 23-летний молодой человек въехал в Россию несколько лет назад по национальному паспорту гражданина Армении. В рамках соглашения между правительствами двух стран о взаимных безвизовых поездках граждан такой документ считается действительным при наличии отметки о сроке его действия на территории иностранного государства. Однако по истечении установленного срока молодой человек вместо законного решения вопроса о продлении пребывания в России через консульское учреждение своей страны обратился за сомнительной помощью к третьим лицам. Факт частичной подделки документа вскрылся на паспортном контроле в аэропорту Краснодара.

В настоящее время по данному факту в отношении гражданина Армении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ. Иностранцу может грозить лишение свободы сроком до двух лет.