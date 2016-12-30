В Абинском районе перед судом предстанут две местные жительницы по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр

Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 19 и 32-летней местных жительниц. В зависимости от роли каждой они обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (п.«а» ч.2 ст.171.2 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2016 года мужчина, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью извлечения выгоды организовал преступную группу, в которую вовлек 32-летнюю женщину. Он арендовал нежилое помещение по улице Крымской в городе Абинске, которое использовал как игровой зал в период с августа по сентябрь 2016 года. Женщина, в свою очередь, выполняла роль администратора. Кроме того, она привлекла 19-летнюю девушку для работы в качестве кассира. Обвиняемые работали посменно. Незаконные азартные игры проводились с использованием сети «Интернет» посредством 5-ти игровых терминалов.

Мужчина от органов следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.