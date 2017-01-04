В Геленджике двое подростков на мопеде попали в ДТП, один погиб

В Геленджике 2 января двое подростков на мопеде попали в аварию. Инцидент произошел на улице Островского. Как сообщают местные СМИ, один из участников ДТП погиб на месте происшествия.

По предварительной информации, 16-летний водитель, под управлением которого был мопед, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с легковым автомобилем. Подросток был студентом одного из местных техникумов, от полученных травм он погиб на месте инцидента, а его пассажир попал в реанимацию.

На место происшествия прибыл наряд полиции, как оказалось, у юноши не было прав на управление транспортным средством. По данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств ДТП, уголовное дело не было открыто, так как предполагаемый виновник аварии погиб.