В Лабинском районе местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве сожителя

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 26-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве своего 29-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 5 января 2017 года женщина находилась дома по улице Виноградной в городе Лабинске, где вместе с сожителем распивала спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла один удар кухонным ножом в область грудной клетки оппонента. После этого обвиняемая самостоятельно вызвала работников скорой медицинской помощи. Однако в результате причиненного ножевого ранения потерпевший скончался на месте.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.