СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

В Лабинском районе местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве сожителя

Понедельник, 09 января 2017 10:43
Оцените материал
(1 Голосовать)

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 26-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве своего 29-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 5 января 2017 года женщина находилась дома по улице Виноградной в городе Лабинске, где вместе с сожителем распивала спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла один удар кухонным ножом в область грудной клетки оппонента. После этого обвиняемая самостоятельно вызвала работников скорой медицинской помощи. Однако в результате причиненного ножевого ранения потерпевший скончался на месте.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 62 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.