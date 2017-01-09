В Краснодаре водитель погиб под колесами своего автобуса

ЧП произошло на конечной общественного транспорта по улице Сормовской.
Закончив маршрут, водитель пассажирского автобуса вышел на конечной остановке. Пока кондуктор отправился в диспетчерский пункт, мужчина решил протереть лобовой стекло, сообщают очевидцы случившегося.
Но вдруг автобус тронулся с места и начал катиться. Скорее всего, водитель забыл поставить его на ручной тормоз. Мужчина попытался остановить машину, но упал и попал прямо под колеса. Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь пострадавшему. От полученных травм он погиб на месте.
В Краснодаре водитель погиб под колесами своего автобусаПонедельник, 09 января 2017 10:54
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ЧП произошло на конечной общественного транспорта по улице Сормовской.
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