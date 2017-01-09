В Краснодаре водитель погиб под колесами своего автобуса

ЧП произошло на конечной общественного транспорта по улице Сормовской.

Закончив маршрут, водитель пассажирского автобуса вышел на конечной остановке. Пока кондуктор отправился в диспетчерский пункт, мужчина решил протереть лобовой стекло, сообщают очевидцы случившегося.

Но вдруг автобус тронулся с места и начал катиться. Скорее всего, водитель забыл поставить его на ручной тормоз. Мужчина попытался остановить машину, но упал и попал прямо под колеса. Прибывшие на место происшествия медики не смогли помочь пострадавшему. От полученных травм он погиб на месте.