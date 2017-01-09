В Краснодаре разыскивается гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в убийстве двух мужчин

Следственным отделом по Центральному округу Краснодара СКР по краю объявлен в федеральный розыск 31-летний Бахтиер Давлетов по подозрению в убийстве 46 и 54-летнего мужчин (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что все трое мужчин осуществляли ремонтные работы в здании по улице Красноармейской. В ночь на 7 января 2017 года, как полагает следствие, Давлетов нанес неустановленным в настоящее время предметом несколько ударов по голове сначала одному, а потом другому мужчинам. После этого злоумышленник скрылся. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. Причиной их смерти явились открытые черепно-мозговые травмы.

В связи с тем, что Давлетов скрылся с места происшествия и его место нахождения неизвестно, он был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время производятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (918) 365-22-58 либо 02.