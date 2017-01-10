Многоквартирный дом сгорел в Сочи

В Сочи сгорел многоквартирный жилой дом. Он был расположен в Лазаревском районе курорта на улице Свободы и рассчитан на 10 квартир, в которых проживали 20 человек. Во время пожара произошло возгорание кровли площадью около 200 квадратных метров.

- Во время пожара погиб один человек, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации огня было задействовано 42 человека личного состава, 15 единиц техники. Борьба с огнем длилась около четырех часов. В это время жильцы были эвакуированы. Администрация Лазаревского района Сочи планирует пока временно расселить погорельцев по гостиницам. Далее вопрос будет решаться в административном порядке о предоставлении потерпевшим жилья или компенсации. Причины и пожара выясняет следственная группа.

Ирина СИЗОВА