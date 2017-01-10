В Сочи проводится проверка факту гибели женщины в результате пожара

В правоохранительные органы Сочи в ночь на 9 января 2017 года поступило сообщение о возгорании одной из квартир по улице Свободной в поселке Макопсе. При тушении пожара в помещении было обнаружено тело хозяйки (1974 г.р.). По данному факту следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, в ночь на 9 января 2017 года соседи заметили возгорание квартиры, о чем сообщили в пожарную службу. Следствие полагает, что пожар мог произойти в результате неосторожного обращения с огнем. С целью установления причины смерти погибшей назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.