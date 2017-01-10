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В Северском районе бывший оперуполномоченный полиции подозревается в получении взятки

Вторник, 10 января 2017 11:10
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Следственным отделом по Северскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного ОУР ОП УМВД России по городу Краснодару, подозреваемого в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2016 года в продуктовом магазине в городе Краснодаре была совершена кража мобильного телефона. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого была установлена причастность к его совершению местной жительницы. В связи с тем, что девушка в момент кражи находилась вместе с подругой, сотрудник полиции обратился к последней, потребовав за несообщение сведений о ее присутствии 100 тысяч рублей. Об этом девушка рассказала супругу, который, в свою очередь, сообщил в правоохранительные органы. 9 декабря 2016 года заявитель, находясь по улице Ленина в станице Северской, передал оперуполномоченному полиции требуемую сумму денег, после чего дальнейшие действия полицейского были пресечены.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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