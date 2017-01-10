В Новороссийске молодой человек подозревается в убийстве своей бабушки

В правоохранительные органы Новороссийска 3 января 2017 года поступило сообщение об обнаружении на территории домовладения, расположенном по улице Медведева в станице Раевской, тела 60-летней хозяйки дома с множественными колото-резаными ранениями тела. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 22-летнего внука погибшей. По версии следствия, вечером 3 января 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек пришел в гости к бабушке. Там между родственниками возник конфликт, в ходе которого пенсионерка стала высказывать претензии внуку по поводу его состояния и отсутствия работы. Разозлившись, в ответ он стал наносить ножом множественные удары в область грудной клетки и шеи оппонентки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. После совершенного преступления злоумышленник скрылся, однако на следующий день был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.