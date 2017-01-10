В Азовском море не разошлись два корабля

Авария с участием маломерных кораблей произошла в 15 км от берега. «Керчь» протаранила «Юлию».
Капитан второго судна поздно заметил приближающийся корабль. Расстояние оказалось критичным, уйти в сторону от столкновения не удалось.
Удар пришелся в кормовую часть.
Травмы различной степени тяжести получили три члена экипажа «Юлии». Им потребовалась помощь медиков.
Ущерб от столкновения оценен в 117 тыс. рублей.
В Азовском море не разошлись два корабляВторник, 10 января 2017 11:12
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Авария с участием маломерных кораблей произошла в 15 км от берега. «Керчь» протаранила «Юлию».
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