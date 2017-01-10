В Сочи дерево упало на автомобиль с людьми

ЧП с деревом, машиной и людьми случилось ранним утром 10 января в Лазаревском районе Сочи на федеральной трассе в районе санатория имени Н.А. Семашко.

Из сообщения «Кубань-СПАС» известно, что около шести часов утра в службу спасения обратились пострадавшие, которые оказались зажаты в покореженном корпусе машины из-за свалившегося дерева, и не могли самостоятельно выбраться.

Спасатели Сочинского отряда «Кубань-СПАС» и ЮРПСО МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли корпус автомобиля и извлекли зажатых в салоне машины мужчину и женщину. Оба пострадавших были переданы спасателям сотрудникам скорой медицинской помощи. Степень травм не уточняется.