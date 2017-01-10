Под Новороссийском электровоз насмерть сбил мужчину

Электричка насмерть сбила мужчину 9 января около 18:20 в Новороссийске, сообщили АиФ-Юг в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

На перегоне «Тонельная-Баканская» машинист электропоезда попытался остановить состав, чтобы не наехать на человека, переходившего железнодорожные пути, но тормозной путь поезда даже при экстренном торможении очень большой.

По предварительным данным, погибший мужчина грубо нарушил правила безопасности на железнодорожных путях.

Мужчина погиб на месте от полученных травм. Личность погибшего устанавливается. На месте работает оперативная группа, которая опрашивает машиниста поезда и очевидцев трагического происшествия.

Напоминаем, что поезд развивает скорость до 180 километров в час, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, так что даже при экстренном торможении спасти пешехода не всегда удается.