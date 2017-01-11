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В Кавказском районе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве пожилой матери

Среда, 11 января 2017 12:43
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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю 54-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 73-летней матери (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина проживал совместно с матерью по улице Мира в поселке Степном. По версии следствия, днем 8 января 2017 года он находился дома, где совместно с друзьями распивал спиртные напитки. После того как гости ушли, между мужчиной и его матерью возник конфликт. В ходе ссоры он нанес не менее 12 ударов кулаками и металлическим совком по голове матери. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Когда друзья злоумышленника вернулись и обнаружили пенсионерку без признаков жизни, они вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый задержан, сегодня судом по ходатайству следователя будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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