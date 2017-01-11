В Усть-Лабинском районе местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетней

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю ранее судимому за совершение аналогичного преступления 62-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки (ч.5 ст.132 УК РФ).

По версии следствия, 1 января 2017 года мужчина вместе с супругой находился дома в городе Усть-Лабинске, где совместно с ней и ее родственниками распивал спиртные напитки в связи с празднованием Нового года. В тот момент, когда он остался в комнате один, к нему зашла малолетняя дочь родственницы супруги. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. О совершенном в отношении нее преступлении девочка рассказала бабушке, которая, в свою очередь, сообщила об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан, сегодня судом по ходатайству следователя будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.