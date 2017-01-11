В сочинской многоэтажке сорвалась кабина лифта, в которой были дети

Вечером 10 января около 20:30 в многоэтажном доме № 55 к.1 на улице Бытха произошел инцидент — сорвалась кабина лифта, в которой находились два 10-летних ребенка.

Мальчик и девочка ехали с третьего этажа вниз, когда раздался сильный грохот. Кабина лифта резко дернулась и застряла между третьим и вторым этажами. Судя по всему, сработал останавливающий механизм лифта. В результате случившегося девочка получила ушиб, а мальчик не пострадал, сообщила «Вестям Сочи» его мать.

Застрявших в кабине детей достали сотрудники МЧС. Также на место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи, следователи и сотрудники городской администрации.