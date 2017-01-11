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В сочинской многоэтажке сорвалась кабина лифта, в которой были дети

Среда, 11 января 2017 12:49
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Вечером 10 января около 20:30 в многоэтажном доме № 55 к.1 на улице Бытха произошел инцидент — сорвалась кабина лифта, в которой находились два 10-летних ребенка.
Мальчик и девочка ехали с третьего этажа вниз, когда раздался сильный грохот. Кабина лифта резко дернулась и застряла между третьим и вторым этажами. Судя по всему, сработал останавливающий механизм лифта. В результате случившегося девочка получила ушиб, а мальчик не пострадал, сообщила «Вестям Сочи» его мать.
Застрявших в кабине детей достали сотрудники МЧС. Также на место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи, следователи и сотрудники городской администрации.

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