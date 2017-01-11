В Анапе гражданин Республики Армения предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю 42-летний гражданин Республики Армения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что обвиняемый заключил договор субаренды на помещение, расположенное в селе Юровка, где незаконно организовал работу по производству спиртосодержащей жидкости. При этом мужчина не состоял на учете в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. По версии следствия, 4 июля 2015 года он дал указание двум гражданам Узбекистана в возрасте 20 и 23 лет произвести очистку емкости объемом 54 тысячи литров. Вместе с тем, трудовой договор с работниками заключен не был. При этом мужчине было известно, что в цистерне ранее хранилась спиртосодержащая жидкость и от оставшихся паров может наступить удушье. При выполнении указанных работ наступила смерть мужчин в результате отравления сероводородом.

В ходе расследования уголовного дела были проведены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы.

Мужчина признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.