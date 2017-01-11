В Славянском районе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей сожительницы

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей 47-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 9 января 2017 года сожители находились дома по улице Юных Коммунаров в городе Славянске-на-Кубани, где совместно распивали спиртные напитки. В это время женщине на мобильный телефон стали приходить сообщения, в связи с чем между сожителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина, проявляя ревность, нанес один удар ножом в область грудной клетки сожительницы, убив ее. После совершенного преступления злоумышленник лег спать, а утром скрылся. Погибшую обнаружила пришедшая на следующий день мать. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.