В Северском районе мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений пенсионеру, повлекших его смерть

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю 52-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 68-летнему местному жителю, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что мужчины проживали в соседних домовладениях. По версии следствия, 30 декабря 2016 года 52-летний мужчина находился в гостях у соседа по улице Набережной в селе Михайловском, вместе с которым распивал спиртные напитки. После употребления алкоголя гость решил остаться на ночь у знакомого, на что хозяин ответил отказом. В этой связи между ними возник конфликт, в ходе которого гость нанес один удар табуреткой по голове оппонента. Когда состояние здоровья потерпевшего ухудшилось, он самостоятельно вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. По приезду медицинская бригада оказала пострадавшему помощь, однако от госпитализации мужчина отказался, после чего продолжил употреблять алкоголь со своим обидчиком. Между тем 10 января 2017 года мужчину без признаков жизни обнаружила дочь, которая пришла его проведать. Смерть пенсионера наступила в результате травматического отека головного мозга и субдурального кровоизлияния.

В настоящее время обвиняемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.