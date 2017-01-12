В Новороссийске бывший директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Александровское». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя на должности директора предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере переработки зерновых культур и их оптовой торговли, в период с октября 2012 года по январь 2014 года предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, внеся в них ложные сведения, а также не предоставил декларацию по транспортному налогу за 2013 год. В результате он уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 63,5 миллиона рублей. Предприятие проходит процедуру банкротства.

В ходе расследования уголовного дела была проведена судебно-налоговая экспертиза.

Несмотря на отрицание обвиняемым вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.