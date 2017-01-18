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В Туапсе местная жительница подозревается в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

Среда, 18 января 2017 11:29
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Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 43-летнему знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 12 декабря 2016 года женщина и 43-летний мужчина находились в гостях по улице Красный Урал, где вместе с хозяином домовладения распивали спиртные напитки. В тот момент, когда хозяин вышел, между гостями возник словесный конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла не менее двух ударов кухонным ножом в область грудной клетки оппонента. Со слов подозреваемой, после этого она предложила вызвать скорую медицинскую помощь, но пострадавший отказался. Между тем спустя неделю состояние здоровья мужчины ухудшилось и он был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 19 декабря 2016 года мужчина скончался. Согласно выводам проведенного исследования причиной его смерти явилось проникающее колото-резаное ранение тела с повреждением левого легкого.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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