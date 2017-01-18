В Славянском районе перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель по обвинению в получении взятки

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Славянского городского отдела судебных приставов УФССП России по краю. Он обвиняется в получении взятки за незаконные действия в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в отношении одного из жителей города Славянска-на-Кубани были возбуждены исполнительные производства о взыскании долгов в связи с неуплатой штрафов. В марте 2016 года мужчина, состоя в должности судебного пристава-исполнителя, прибыл к дому должника и предложил передать ему взятку в размере 200 тысяч рублей за прекращение исполнительных производств и возврат документов взыскателям путем составления актов об отсутствии у него имущества. Об этом мужчина сообщил в территориальный следственный отдел СКР. Вечером 11 марта 2016 года заявитель встретился с судебным приставом-исполнителем, которому передал требуемую сумму денег.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.