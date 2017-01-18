Бывший глава администрации Новокубанского района признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе администрации МО Новокубанский район Роману Архипову. Он признан виновным в совершении двух эпизодов злоупотребления должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что будучи главой администрации, чиновник вынес постановление о переводе земельного участка из земель промышленности в категорию «земли населенных пунктов» с изменением вида его разрешенного пользования, позволяющей вести личное подсобное хозяйство и осуществлять строительство. Впоследствии на земле была возведена хозяйственная постройка, на которую было зарегистрировано право собственности, а в последующем на основании договора купли-продажи и право собственности на земельный участок. Затем его часть была реализована по заниженной цене. Согласно выводам проведенной оценочной экспертизы данные действия причинили материальный ущерб на сумму не менее 3,5 миллионов рублей.

Он же вынес постановления о предоставлении аффилированным лицам в собственность земельных участков в городе Новокубанске, на которых находились возведенные коммерческие объекты. Нарушив требования земельного законодательства и не проведя установленных процедур, чиновник предоставил земельные участки в собственность лицам, построившим на них строения, по существенно заниженной цене.

Кроме того, чиновник дал указание о проведении проектно-изыскательских работ, необходимых для размещения мусоросортировочного комплекса, на земельном участке, который не находился в муниципальной собственности. В результате ущерб, причиненный муниципальному бюджету, превысил 2,7 миллиона рублей.

Приговором суда Архипову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.