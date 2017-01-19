В Темрюкском районе бывший инспектор подразделения государственной инспекции по маломерным судам признан виновным в получении взятки

Собранные следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему государственному инспектору Темрюкского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по краю Александру Баран, который признан виновным в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года инспектор потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в размере 25 тысяч рублей за непривлечение предпринимателя к административной ответственности и дальнейшее беспрепятственное осуществление им работы по предоставлению водных аттракционов в станице Голубицкой. О данном факте мужчина сообщил в территориальный отдел Следственного комитета. После получения денег от заявителя мужчина был задержан оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 50 тысяч рублей и лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.