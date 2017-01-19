В Ейске легковушка сбила двух 13-летних девочек

В Ейске 18 января произошла авария, в результате которой пострадали два человека.
ДТП случилось около 20:00 на одной из улиц города.
По предварительным данным, 42-летний водитель ВАЗ-21061 сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Пострадали две 13-летние девочки. Им назначили амбулаторное лечение, проводится проверка.
В Ейске легковушка сбила двух 13-летних девочекЧетверг, 19 января 2017 11:53
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В Ейске 18 января произошла авария, в результате которой пострадали два человека.
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