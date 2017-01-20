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В Тимашевском районе по подозрению в убийстве знакомого задержан местный житель

Пятница, 20 января 2017 10:33
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Тимашевским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя станицы Медведовской, подозреваемого в убийстве своего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, в конце октября 2015 года 43-летний подозреваемый и 51-потерпевший находились в гостях у общего знакомого. В процессе употребления спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил оппонента. После убийства с целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник вместе с хозяином дома переместили тело погибшего во двор, где спрятали в смотровой яме гаража. О произошедшем мужчины никому не сообщали.

Следователем при участии следователя-криминалиста был произведен осмотр участка местности с указанием места нахождения погибшего мужчины, где при раскопках было обнаружено его тело. Согласно выводам судебно-медицинского исследования смерть наступила в результате механической асфиксии.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Действиям мужчины, оказывавшего пособничество в сокрытии тела погибшего, следствием будет дана соответствующая правовая оценка. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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