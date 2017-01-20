В Тимашевском районе двое человек признаны виновными в организации покушения на убийство по найму, совершенного 13 лет назад

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летней Елене Бельчиковой и 50-летнему Дмитрию Назимову. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (организация покушения на убийство, совершенного по найму) и ч.3 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму).

Следствием и судом установлено, что между Бельчиковой и ее знакомой имелся гражданский спор на здание магазина в городе Тимашевске, который принадлежал им в равных долях. В феврале 2002 года Бельчикова обратилась в суд с исковым заявлением о признании права собственности второй части магазина за ее семьей, которое было удовлетворено. После вынесения указанного судебного решения она переделала магазин под кафе. Однако бывшая совладелица продолжала претендовать на имущество и препятствовала в осуществлении предпринимательской деятельности. В этой связи Бельчикова обратилась к ее супругу с просьбой повлиять на жену, чтобы та прекратила препятствовать деятельности кафе. Данные просьбы мужчина игнорировал и никаких мер не принимал, в связи с чем у Бельчиковой возник умысел на его убийство по найму. Приискав исполнителя, она предоставила Назимову данные о личности, информацию о внешности и образе жизни предполагаемой жертвы, а также 10 тысяч долларов США в качестве денежного вознаграждения. 25 января 2003 года Назимов, представившись сотрудником правоохранительных органов, обманным путем проник в квартиру к супругам. Там он произвел из изготовленного кустарным способом пистолета-пулемета с глушителем один прицельный выстрел в голову хозяина квартиры. Между тем, в момент выстрела мужчине удалось уклониться. После этого Назимов стал наносить множественные удары ногами и руками по голове и телу потерпевшего. В связи с активным сопротивлением мужчины Назимов скрылся с места преступления. Смерть мужчины не наступила благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.

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Приговором Тимашевского районного суда Бельчиковой и Назимову соответственно назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.