В Туапсе местный житель признан виновным в покушении на убийство бывшей супруги

Собранные следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему Сергею Плетневу. Он признан виновным в покушении на убийство 35-летней бывшей супруги (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что утром 30 августа 2016 года женщина прибыла в квартиру бывшего мужа, расположенную в поселке Шепси, чтобы забрать детей, которые у него гостили. Там между бывшими супругами возник словесный конфликт, после чего женщина направилась в квартиру напротив, где проживал отец мужчины. Догнав ее и повалив на пол, Плетнев стал наносить удары ногами по телу женщины, но его дальнейшие действия были пресечены отцом и родственником потерпевшей, который приехал вместе с ней. Злоумышленник ушел, однако через непродолжительное время вернулся и произвел из принесенного с собой ружья один выстрел в сторону бывшей супруги, причинив ей непроникающее огнестрельное ранение. После этого он, приискав нож, попытался нанести им бывшей супруге удар. Однако свой преступный умысел, направленный на убийство, Плетнев довести до конца не смог, так как его противоправные действия были пресечены.

Приговором суда Плетневу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.