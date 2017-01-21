В Славянском районе местные жители предстанут перед судом по обвинению в убийстве сожителей и совершении других преступлений

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины и 35-летней женщины. Мужчина обвиняется в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его хранении (ч.1 ст.223, ч.1 ст.222 УК РФ), убийстве 43-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ) и укрывательстве преступления (ст.316 УК РФ). Женщина, в свою очередь, обвиняется в убийстве 49-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) и укрывательстве преступления (ст.316 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2015 года обвиняемый находился у себя дома по улице Набережной в хуторе Деревянковка, где распивал спиртные напитки с двумя женщинами (одной из которых была обвиняемая) и мужчиной. В процессе употребления алкоголя, между хозяином дома, обвиняемой и остальными гостями возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый из пневматической винтовки произвел не менее двух выстрелов в височную область головы мужчины, после чего обвиняемая из этого же оружия выстрелила не менее четырех раз в голову оппонентку. Убив потерпевших, злоумышленники переместили их тела на территорию двора домовладения, скрытого от посторонних. Скелетированные останки тел погибших были обнаружены местными жителями 28 февраля 2016 года.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что летом 2012 года обвиняемый приобрел гладкоствольное охотничье ружье, которое в последующем переделал кустарным способом и хранил на территории своего домовладения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными прокурором обвинительным заключением направлено в Славянский районный суд для рассмотрения по существу.