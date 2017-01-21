В Краснодаре бывший сотрудник полиции признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции МВД России по Абинскому району Алексею Кабардиади, признанного виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ) и адвокату Василию Савопуло, который признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 25 августа 2015 года Кабардиади организовал мероприятие по проверке автомобиля марки «Хендай Солярис» на предмет хранения в нем наркотических средств. С этой целью была инициирована остановка указанного автомобиля в городе Абинске, в ходе проверки которого обнаружено и изъято 10 пакетов с неизвестным веществом. Работник полиции сообщил водителю, что он готов освободить его от предусмотренной законом уголовной ответственности, но при условии передачи взятки в размере 3 миллионов рублей. Мужчина согласился, однако сообщил об этом в территориальный следственный отдел СКР по краю. Опасаясь быть изобличенным, полицейский также привлек в качестве посредника адвоката. 29 августа 2015 года адвокат, находясь в адвокатском кабинете, получил от заявителя часть денег в размере 2 миллионов рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Приговором суда Кабардиади и Савопуло назначено наказание в виде 8 и 7лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима соответственно. Приговор в законную силу не вступил.