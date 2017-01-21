В Краснодаре по подозрению в убийстве местного жителя задержан мужчина

В правоохранительные органы краевого центра 18 января 2017 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 44-летнего Геннадия Бахмана. Установлено, что 14 января 2017 года мужчина выехал на своем автомобиле марки «Мазда 3» из дома, расположенного в поселке Дружелюбный, и с тех пор домой не вернулся. Исходя из того, что мужчина не намеревался покидать место жительства, а также учитывая обстоятельства его исчезновения, следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УКРФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 40-летнего мужчины. По версии следствия, 14 января 2017 года Бахман приехал к 40-летнему мужчине с целью приобретения у него ноутбука. Находясь в арендованном последним гараже по улице Минской, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры 40-летний мужчина произвел несколько выстрелов из самодельного пистолета в оппонента, а затем нанес неустановленным тупым предметом несколько ударов по его голове. Убив мужчину, злоумышленник поместил его в металлическую бочку, засыпал цементом и залил водой, после чего сварочным аппаратом заварил крышку и в дальнейшем вывез на территорию кладбища, оставив рядом с мусорным контейнером. 19 января 2017 года тело погибшего было обнаружено на городской свалке.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.