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В Ленинградском районе при пожаре погибли женщина и 3-летний ребенок‍

Суббота, 21 января 2017 01:18
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Женщина и 3-летний ребенок погибли в Ленинградском районе при пожаре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
В полицию вечером 19 января поступило сообщение о возгорании частного дома в станице Крыловской. При тушении на месте пожара обнаружили два тела.
В сгоревшем доме женщина проживала вместе с сожителем. Со слов мужчины, проснувшись, он обнаружил, что горит диван. Разбудил сожительницу, а сам выбежал за водой. Но войти внутрь не смог из-за быстро распространившегося пламени. Тогда он стал звать на помощь и разбивать окна. Очевидцы вызвали сотрудников пожарной службы, которые локализовали возгорание.

В ходе осмотра места происшествия, следователи определили, что возможной причиной возникновения пожара могло явиться нарушение техники эксплуатации печи. По предварительным сведениям причина смерти погибших - отравление угарным газом.

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