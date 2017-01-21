В Ленинградском районе при пожаре погибли женщина и 3-летний ребенок‍

Женщина и 3-летний ребенок погибли в Ленинградском районе при пожаре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В полицию вечером 19 января поступило сообщение о возгорании частного дома в станице Крыловской. При тушении на месте пожара обнаружили два тела.

В сгоревшем доме женщина проживала вместе с сожителем. Со слов мужчины, проснувшись, он обнаружил, что горит диван. Разбудил сожительницу, а сам выбежал за водой. Но войти внутрь не смог из-за быстро распространившегося пламени. Тогда он стал звать на помощь и разбивать окна. Очевидцы вызвали сотрудников пожарной службы, которые локализовали возгорание.

В ходе осмотра места происшествия, следователи определили, что возможной причиной возникновения пожара могло явиться нарушение техники эксплуатации печи. По предварительным сведениям причина смерти погибших - отравление угарным газом.