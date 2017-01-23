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В Новокубанском районе местный житель подозревается в убийстве знакомой

Понедельник, 23 января 2017 10:33
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В правоохранительные органы Новокубанского района поступило сообщение об обнаружении 20 января 2017 года тела 20 -летней девушки с огнестрельным ранением головы. По данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР в тот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УКРФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 26-летнего местного жителя. По версии следствия, днем 20 января 2017 года, находясь у себя в квартире в городе Новокубанске, молодой человек в ходе возникшего конфликта со своей знакомой произвел в нее выстрел из автомата. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. В ходе осмотра места происшествия следователем по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято 3 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

В связи с тем, что злоумышленник после совершенного преступления скрылся, он был объявлен в розыск. Сотрудниками полиции осуществлялись оперативные мероприятия по установлению его места нахождения. Между тем вечером 22 января разыскиваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Действиям мужчины в части законности приобретения и хранения им оружия будет дана правовая оценка. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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