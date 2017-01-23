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В Сочи директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Понедельник, 23 января 2017 18:31
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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере строительства многоквартирных домов, в период с апреля 2013 года по март 2014 года предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, внеся в них ложные сведения, отражая фиктивные сделки с контрагентами и увеличивая суммы налоговых вычетов. В результате он уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 24,1 миллиона рублей.

В настоящее время следователем изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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