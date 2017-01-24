Житель Кубани пытался обчистить карету скорой помощи

Водитель увидел, как вор убегает, скрываясь в неизвестном направлении, однако оказалось, что тот не успел ничего украсть. Спустя время полицейским удалось найти и задержать подозреваемого - ранее судимого местного жителя. Тот признал свою вину, рассказав, что не смог удержаться от вида открытого автомобиля и, воспользовавшись случаем, сложил все похищенное в шапку, но когда водитель приближается к машине, испугался и бросил все.

Кроме того, выяснилось, что задержанный уже пытался ранее украсть хозяйственные материалы на рынке в станице Ивановской, но тоже безрезультатно - его задержал охранник. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158.2 УК РФ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.