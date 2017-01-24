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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в мошенничестве

Вторник, 24 января 2017 15:58
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Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 40 и 63-летнего мужчин и 40-летней женщины, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, один из местных жителей намеревался трудоустроиться в органы внутренних дел. Действуя группой лиц по предварительному сговору, подозреваемые сообщили мужчине, что способны помочь ему устроиться на работу в патрульно-постовую службу УВД по городу Краснодара при условии передачи им 350 тысяч рублей. Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. В ноябре 2016 года заявитель встретился с двумя подозреваемыми и передал им указанную денежную сумму, часть из которой рассчитывали забрать себе, а часть передать третьему соучастнику. После получение денег дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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