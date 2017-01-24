В Горячем Ключе проводится проверка по факту падения женщины с высоты

В правоохранительные органы Горячего Ключа вечером 23 января 2017 года поступило сообщение об обнаружении возле одного из многоквартирных домов по улице Ленина тела 30-летней женщины с признаками, характерными при падении с высоты. По данному факту Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, женщина упала вечером 23 января 2017 года с 4-го этажа квартиры. Сожитель женщины, обнаружив потерпевшую, лежащую на улице возле дома, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу, где была прооперирована и в данный момент ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.