В Выселковском районе перед судом предстанет молодой человек

Следственным отделом по Выселковскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ) и его убийстве (п.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый являлся воспитанником Березанской школы-интерната Выселковского района. По версии следствия, 12 сентября 2010 года он, находясь за пределами территории школы-интерната, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего воспитанника указанного учреждения. Затем с целью сокрытия данного преступления, он стал душить потерпевшего, нанося при этом множественные удары (не менее 8) по голове тупым твердым предметом, после чего скрылся. Причиной смерти малолетнего явилась асфиксия.

Данные преступления, совершенные в условиях неочевидности, долгое время оставались нераскрытыми. Проведя большой объем работы, следствием установлена причастность к их совершению данного преступления обвиняемого, который в июне 2016 года был задержан.

В рамках расследования уголовного дела следователем при участии следователя-криминалиста проведено большое количество следственных действий, в том числе допросов, проверок показаний на месте, осмотров места происшествия с привлечением различных специалистов и использованием криминалистической техники. Помимо этого проведено порядка 10 экспертиз. В их числе биологические, судебно-медицинские, психолого-сексолого-психиатрические. Объем уголовного дела составил 16 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.