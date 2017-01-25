Житель Абхазии пойман с оружием

Пистолет системы «ТТ» 1939 года обнаружили пограничники при проведении осмотра иномарки с государственными номерами республики Абхазия в МАПП «Адлер». Документов на оружие у жителя сопредельной республики не оказалось.

30-летний мужчина пояснил, что пистолет ему подарили несколько лет назад в связи с рождением сына. Якобы тогда выяснилось, что огнестрельный «сувенир» технически неисправен – из него не извлекался магазин, а курок был застопорен во взведенном положении. Спустя время мужчина решил установить пригодно ли это оружие для стрельбы. Он положил его в бардачок своего автомобиля, чтобы при удобном случае показать специалистам. Однако к оружейных дел мастерам пистолет так и не попал. На российско-абхазской границе автомобиль вместе с опасной находкой был изъят.

В настоящее время материалы проверки сообщения о преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ, Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю направлены в УВД по городу Сочи. В рамках уголовной статьи мужчине может грозить лишение свободы сроком до трех лет.