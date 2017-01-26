СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

В Краснодаре двое сотрудников городской администрации подозреваются в получении взятки

Четверг, 26 января 2017 02:06
Оцените материал
(0 голосов)

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов департамента архитектуры и градостроительства администрации МО город Краснодар и ведущего специалиста указанного отдела. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, летом 2016 года к ведущему специалисту указанного отдела администрации обратился индивидуальный предприниматель по вопросу предоставления ему разрешения на размещение нестационарного торгового объекта в городе Краснодаре. Сотрудник администрации заявил, что готов предоставить необходимые документы и дальнейшее покровительство, но за взятку в размере 100 тысяч рублей. Предприниматель согласился и передал указанную сумму путем перевода на банковскую карту муниципального служащего. В дальнейшем сотрудник администрации половину полученных денежных средств передал своему начальнику, так и не выполнив взятые на себя обязательства. В декабре 2016 года мужчина вновь обратился к специалисту отдела по тому же вопросу, однако последний снова потребовал передать ему 100 тысяч рублей. Мужчина согласился, но сообщил о данном факте в территориальный отдел СКР. 13 декабря 2016 года заявитель передал муниципальному служащему требуемую сумму, после чего дальнейшие действия сотрудника администрации были пресечены оперативными сотрудниками полиции. В дальнейшем был задержан и его непосредственный руководитель, которому предназначалась половина от указанной суммы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 15 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.