В Краснодаре двое сотрудников городской администрации подозреваются в получении взятки

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов департамента архитектуры и градостроительства администрации МО город Краснодар и ведущего специалиста указанного отдела. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, летом 2016 года к ведущему специалисту указанного отдела администрации обратился индивидуальный предприниматель по вопросу предоставления ему разрешения на размещение нестационарного торгового объекта в городе Краснодаре. Сотрудник администрации заявил, что готов предоставить необходимые документы и дальнейшее покровительство, но за взятку в размере 100 тысяч рублей. Предприниматель согласился и передал указанную сумму путем перевода на банковскую карту муниципального служащего. В дальнейшем сотрудник администрации половину полученных денежных средств передал своему начальнику, так и не выполнив взятые на себя обязательства. В декабре 2016 года мужчина вновь обратился к специалисту отдела по тому же вопросу, однако последний снова потребовал передать ему 100 тысяч рублей. Мужчина согласился, но сообщил о данном факте в территориальный отдел СКР. 13 декабря 2016 года заявитель передал муниципальному служащему требуемую сумму, после чего дальнейшие действия сотрудника администрации были пресечены оперативными сотрудниками полиции. В дальнейшем был задержан и его непосредственный руководитель, которому предназначалась половина от указанной суммы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.