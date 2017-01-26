В Анапе мужчине предъявлено обвинение в убийстве местного жителя

В правоохранительные органы Анапы 12 января 2017 года обратилась супруга 54-летнего местного жителя с заявлением о его безвестном исчезновении. В своем обращении женщина указала, что 8 января 2017 года ее муж вышел из своего дома, расположенного в станице Благовещенской, и не вернулся. Исходя из того, что мужчина не намеревался покидать место жительства, а также учитывая обстоятельства его исчезновения, следственным отделом по городу Анапе СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УКРФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 52-летнего знакомого пропавшего. По версии следствия, вечером 8 января 2017 года он прибыл к дому 54-летнего мужчины, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры прибывший подыскал на месте кирпич и нанес им не менее двух ударов в область головы хозяина дома, от которых последний упал на землю и потерял сознание. После этого злоумышленник направился к себе домой, где взял лопату, скотч, целлофан и вернулся к дому потерпевшего. С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник обмотал тело потерпевшего при помощи целлофана и скотча, вывез на своем автомобиле ВАЗ-2114 и закопал возле лимана Витязевский между поселками Суворово-Черкасский и Виноградный. О произошедшем он никому не сообщал.

24 января 2017 года следствием был произведен осмотр участка местности, где мужчина указал место захоронения местного жителя, где при раскопках обозначенного участка земли было обнаружено тело пропавшего. С целью установления причины его смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время мужчина задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.