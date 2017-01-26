В Темрюкском районе следователи устанавливают обстоятельства причинения ножевых ранений несовершеннолетней девочке

В правоохранительные органы Темрюкского района утром 24 января 2017 года поступило сообщение о доставлении в больницу 14-летней девочки с ножевыми ранениями в области грудной клетки и живота. Кроме того, в квартире, где проживала девочка, было обнаружено тело ее 68-летней бабушки с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. С целью установления всех обстоятельств следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что несовершеннолетняя проживала вместе с 68-летней бабушкой в поселке Красный Октябрь Темрюкского района.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.