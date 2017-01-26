СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

В Темрюкском районе следователи устанавливают обстоятельства причинения ножевых ранений несовершеннолетней девочке

Четверг, 26 января 2017 02:08
Оцените материал
(0 голосов)

В правоохранительные органы Темрюкского района утром 24 января 2017 года поступило сообщение о доставлении в больницу 14-летней девочки с ножевыми ранениями в области грудной клетки и живота. Кроме того, в квартире, где проживала девочка, было обнаружено тело ее 68-летней бабушки с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. С целью установления всех обстоятельств следственным отделом по Темрюкскому району СКР по краю было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что несовершеннолетняя проживала вместе с 68-летней бабушкой в поселке Красный Октябрь Темрюкского района.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 13 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.